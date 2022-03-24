Вкус песка: как мадагаскарцы борются с четырехлетней засухой

Антанимора - город на юге Мадагаскара - за время жесточайшей четырехлетней засухи превратился практически в пустыню. Как выживают местные жители - в фотогалерее "Известий", передает Day.Az.

Когда-то этот регион славился плодородными землями - больше половины местного населения составляют фермеры. Здесь занимались животноводством, выращивали маниоку, кукурузу, арахис.

Сейчас женская часть общины, готовясь к трудным временам, занимается заготовкой маниоки. Клубни нарезают, высушивают и превращают в гарри - муку, которая может храниться до трех лет.

Мешки маниоки и бутылки с водой теперь выдают в качестве гуманитарной помощи в рамках Всемирной продовольственной программы - в бесплатных продуктах нуждается более миллиона жителей южных регионов Мадагаскара.

Теперь бывшие поля покрыты красным песком и засохшими стеблями кукурузы.20-летний Феликс Фитиаванцоа недавно женился, и теперь его главная забота - прокормить супругу. Вместе с братом он собирается возделывать участок земли, но для этого нужен дождь. "Если его не будет, я даже не знаю, что делать. Будем молиться", - говорит он.

Голодающих детей всё чаще приходится показывать медикам.

Для домашнего скота где-то надо добывать питьевую воду и пищу. Колодцы мелеют и пересыхают. На высушенных землях сажают растения, корни которых могут сдерживать передвижение песков, засыпающих поля, колодцы и объекты инфраструктуры.

Одной из причин природной катастрофы, наряду с засухой, стала вырубка лесов для использования в качестве топлива и расчистки полей под сельхозработы.

Ученые говорят, что ситуация будет только ухудшаться, так как антропогенное изменение климата приводит к повышению температуры на планете.