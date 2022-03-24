В России уменшилось число заболевших COVID-19

В России за сутки с коронавирусом госпитализировано 4 540 человек, число госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 11,14%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил 25 387 человек, что на 1,4 тыс. меньше, чем днем ранее. Скончались от COVID-19 за эти сутки 418 пациентов, накануне сообщалось о 429 умерших.

Количество госпитализаций выросло в 35 субъектах РФ, снизилось - в 47 регионах, ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 26 826 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 1 439.

"Выздоровели за сутки 66 476 человек, или на 5,9% меньше по сравнению с 23 марта", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 690 008 случаев коронавирусной инфекции, 366 220 умерших и 16 483 898 выписанных.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших. Затем ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января. Рост заболеваемости, как отмечали специалисты, был связан с распространением "омикрон"-штамма COVID-19. С 13 февраля в России отмечается снижение суточного прироста заболевших.

По информации Роспотребнадзора в России нарастающим итогом проведено более 283,2 млн тестов на COVID-19, из них 268 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 тыс. 787 человек.