https://news.day.az/world/1447081.html Проходит экстренное заседание лидеров стран НАТО
Проходит экстренное заседание лидеров стран НАТО
В Брюсселе проходит экстренное заседание лидеров стран НАТО, посвященное российско-украинской войне.
Как передает Day.Az, перед заседанием лидеры сделали совместное фото.
На саммите президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие вместе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром. Перед заседанием Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден провели короткую беседу.
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