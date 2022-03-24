Проходит экстренное заседание лидеров стран НАТО
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В Брюсселе проходит экстренное заседание лидеров стран НАТО, посвященное российско-украинской войне.

Как передает Day.Az, перед заседанием лидеры сделали совместное фото.

На саммите президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает участие вместе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Хулуси Акаром. Перед заседанием Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден провели короткую беседу.