https://news.day.az/world/1447095.html YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik
YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik
"Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik, на 32 языках они недоступны".
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова.
"В наш медиахолдинг МИА "Россия Сегодня", медиагруппу, входит международное информационное агентство Sputnik, который на протяжении многих лет работает за рубежом. И сейчас все наши ресурсы, все ресурсы Sputnik на 32 языках, они недоступны, YouTube их просто заблокировал", - сказала в четверг журналистам Старкова.
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