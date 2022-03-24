"Видеохостинг YouTube заблокировал все ресурсы Sputnik, на 32 языках они недоступны".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна Старкова.

"В наш медиахолдинг МИА "Россия Сегодня", медиагруппу, входит международное информационное агентство Sputnik, который на протяжении многих лет работает за рубежом. И сейчас все наши ресурсы, все ресурсы Sputnik на 32 языках, они недоступны, YouTube их просто заблокировал", - сказала в четверг журналистам Старкова.