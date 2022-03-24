https://news.day.az/world/1447097.html В Иране от коронавируса умерли еще 63 человека
В Иране от коронавируса умерли еще 63 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 63 человека.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от COVID-19 в стране возросло до 139 865.
В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразились 1 345 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 714 5877 .
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