В Иране от коронавируса умерли еще 63 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 63 человека.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от COVID-19 в стране возросло до 139 865.

В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразились 1 345 человек. Таким образом, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 714 5877 .