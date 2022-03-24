«Неспособную двигаться» Елизавету II заметили в спортивном автомобиле
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Елизавету II заметили на переднем сидении спортивного автомобиля Jaguar около Виндзорского замка. Об этом сообщает Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает издание, королева находилась в отличном настроении и, предположительно, отправилась в Фрогморский парк вместе с помощником, чтобы выгулять собак. Для прогулки Елизавета II оделась в зеленый пиджак, повязала на голову платок и надела солнцезащитные очки.

Тем не менее, несмотря на неоднократные заявления придворных о том, что 95-летняя Елизавета II продолжает выполнять государственные обязанности, старшие королевские помощники признают, что королева становится более хрупкой из-за возраста и неспособна работать в прежнем ритме. 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: "Ну, как видите, я не могу двигаться".