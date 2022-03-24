Начало шестой волны эпидемии коронавируса в Израиле

Утром в четверг, 24 марта, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Число зараженных в последние дни растет. Минздрав Израиля говорит о начале шестой волны эпидемии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 3818065 зараженных. За последние сутки выявлены около 14 тыс. новых случаев.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 106486 тестов. В 19% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 66821 человек (+2550 за сутки).

10455 заболевших COVID-19 умерли (+6 за сутки).

786 заболевших в больницах (-63 за сутки; 1,2% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 301 пациентов (+1 за сутки; 0,4% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 130 (-8) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) - 1,42 (растет в течение последних недель).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 32% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И 14% - старше 60 лет. При этом 85% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых - 78/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) - 27/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых - 10/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых - 68, привитых давно (более полугода) - 22, полностью привитых - 138. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.