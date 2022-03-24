Срок полномочий Столтенберга продлен

Продлен срок полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает Day.Az, мандат Столтенберга продлен еще на год. Он останется на своем посту до 30 сентября 2023 года.

Напомним, 63-летний Йенс Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Срок полномочий председателя, мандат которого продлевался дважды в 2017 и 2019 годах, истекает 30 сентября. Он вошел в историю как человек, руководивший НАТО дольше всех.