Вирус лишил москвича биткоинов на 28 миллионов рублей

Хакеры с помощью вируса похитили у москвича 20 биткоинов общей стоимостью порядка 28,5 млн руб., передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации издания, группа хакеров создала компьютерный вирус, который мог похищать пароли к кошелькам с криптовалютой. Злоумышленники загрузили его на фишинговый сайт под видом программного обеспечения (ПО). Некоторое время спустя москвич скачал это ПО, полагая, что оно лицензировано. После того, потерпевший ввел пароль, хакеры воспользовались данными и похитили криптовалюту.

Полиции удалось задержать одного участника преступной группы, его сообщников разыскивают. Возбуждено уголовное дело.