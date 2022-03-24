НАТО разместит новые боевые группировки в четырех странах

Лидеры стран НАТО договорились разместить четыре новые боевые группировки в Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после чрезвычайного саммита альянса по Украине в Брюсселе.

Он отметил, что таким образом, количество многонациональных боевых группировок НАТО от Балтийского до Черного морей достигнет восьми. Столтенберг добавил, что под непосредственным командованием НАТО, в частности на востоке альянса, находятся 40 000 военнослужащих.