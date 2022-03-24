В Украине заявили о первом полноценном обмене пленными

Сегодня по приказу президента Украины Володимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Как передает Day.Az, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

Украина обменяла 10 российских военнослужащих на 10 своих.

Также российская сторона забрала 11 гражданских моряков, которых украинские военные спасли с затопленного судна возле Одессы.

В результате обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

Сам спасательный корабль вернут Украине, после чего он будет отправлен в порт в Турции.