https://news.day.az/world/1447133.html В Украине заявили о первом полноценном обмене пленными
В Украине заявили о первом полноценном обмене пленными
Сегодня по приказу президента Украины Володимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными. Как передает Day.Az, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.
Украина обменяла 10 российских военнослужащих на 10 своих.
Также российская сторона забрала 11 гражданских моряков, которых украинские военные спасли с затопленного судна возле Одессы.
В результате обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".
Сам спасательный корабль вернут Украине, после чего он будет отправлен в порт в Турции.
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