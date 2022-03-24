https://news.day.az/world/1447136.html Кадры полета ракеты из КНДР в Японию - ВИДЕО
Кадры полета ракеты из КНДР в Японию - ВИДЕО
Министерство обороны Японии опубликовало видео, на котором виден конденсационный след от баллистической ракеты, выпущенной сегодня со стороны Северной Кореи, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На сообщение о ракете японские ВВС выпустили на разведку береговой патрульный самолет P-3C и истребитель F-15, который позже смог сделать видеозапись.
"Находясь в воздухе, F-15 подтвердил предположительный запуск баллистической ракеты", - говорится на официальном сайте японского МО.
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