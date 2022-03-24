Зеленский обратился к участникам саммита G7

Президент Украины Володимир Зеленский заявляет, что из-за событий в Украине во многих странах Азии, Африки и даже Европы могут возникнуть проблемы с доступом к базовым продуктам. Об этом он сказал в обращении к участникам саммита "G7", передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Он подчеркнул, что украинские города - Мариуполь, Харьков, Чернигов, Ахтырка и другие - выглядят так, будто произошла глобальная катастрофа.

"А дороги из этих городов, которыми спасались люди, напоминают съемочную площадку постапокалиптического фильма с сотнями сожженных и расстрелянных автомобилей", - сказал он.

"Но это действительно так: произошла глобальная катастрофа! <...> Но это только начало. За этой войной может прийти глобальный продовольственный кризис. Чем дольше не будет мира на украинской земле, тем меньше продовольствия из Украины получит мировой рынок", - отметил Зеленский.

По его мнению, во многих странах Азии, Африки, даже в Европе могут возникнуть чрезвычайные проблемы с доступом к базовым продуктам, с ценами на продовольствие.