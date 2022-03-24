https://news.day.az/world/1447149.html Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня в Украине
Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня в Украине
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, в которой на Россию возложена ответственность за гуманитарный кризис в Украине и в которой есть призыв к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся, передает Day.Az.
Представители 140 стран проголосовали за принятие резолюции, 38 воздержались. Против проголосовали Россия, Беларусь, КНДР, Эритрея и Сирия.
Среди воздержавшихся Китай, Куба, Армения, ЦАР, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, ЮАР.
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