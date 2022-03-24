Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе

21:50

Между президентами Турции и Франции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном состоялась встреча на полях внеочередного саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Согласно информации, в ходе встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

"Макрон заявил, что Франция полна решимости найти постоянное политическое решение кризиса между Азербайджаном и Арменией в рамках Минской группы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Макрон выразил удовлетворение усилиями, предпринятыми для нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Стороны также обсудили последние события в Украине.

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21:35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, встреча лидеров состоялась на полях внеочередного саммита глав государств и правительств стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Переговоры прошли в штаб-квартире Североатлантического Альянса в закрытом для прессы режиме и длились 50 минут.