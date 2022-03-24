В Австрии запретили вещание RT
Национальный совет Австрии запретил вещание телеканала RT на территории республики. Соответствующая поправка в закон об аудиовизуальных услугах в СМИ была приняла в четверг, 24 марта, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что в поддержку данного решения высказались две правительственные фракции, Австрийская народная партия (АНП) и "Зеленые", а также Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и "Новая Австрия".
"Таким образом, Австрия реализует соответствующую часть санкций против России и запрещает австрийским сетевым провайдерам транслировать Russia Today", - говорится в сообщении.
Также в заявлении пресс-службы австрийского парламента указывается, что на данные меры Национальный совет пошел для того, "чтобы остановить распространение ложных новостей" о военной спецоперации России в Украине.
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