Шарль Мишель переизбран на пост главы Евросовета

Шарль Мишель переизбран на пост председателя Евросовета на второй срок - по 30 ноября 2024 года. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, который проходит в четверг в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейский совет сегодня переизбрал Шарля Мишеля своим председателем на второй срок в два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года. Шарль Мишель также был вновь назначен председателем Европейского саммита на тот же период", - отмечается в заявлении.