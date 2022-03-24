Миру грозит нехватка продовольствия

События вокруг Украины приведут к проблемам с продовольствием, эти вопросы обсуждались лидерами G7 и НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент США Джо Байден.

"Что касается нехватки продовольствия, то мы говорили об этом. Это реально. Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну", - сказал он.

"Россия и Украина были житницами Европы, если говорить, например, о пшенице, - продолжил он. - Мы долго обсуждали этот вопрос в формате G7. США - третья страна по объему производства пшеницы, Канада - также ее крупный производитель. Мы говорили о том, как увеличить и быстрее распределять продовольствие, чтобы не допустить его нехватки. Мы также говорили о призыве к европейским и всем остальным странам снять ограничения на экспорт продовольствия".