Венедиктову подбросили свинью под дверь

Курьер, подбросивший свиную голову в парике бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, попал на видео.

На кадрах, оказавшихся в нашем распоряжении, видно, что человек в форме доставщика еды выходит из лифта, достает голову свиньи из сумки и оставляет ее около двери. Затем мужчина делает несколько снимков на телефон.