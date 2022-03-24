https://news.day.az/world/1447165.html Венедиктову подбросили свинью под дверь - ВИДЕО
Венедиктову подбросили свинью под дверь - ВИДЕО
Курьер, подбросивший свиную голову в парике бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, попал на видео.
На кадрах, оказавшихся в нашем распоряжении, видно, что человек в форме доставщика еды выходит из лифта, достает голову свиньи из сумки и оставляет ее около двери. Затем мужчина делает несколько снимков на телефон.
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