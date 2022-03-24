Турция прилагает все усилия, чтобы остановить боевые действия в Украине

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия, чтобы остановить войну в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы находимся в дипломатических контактах с обоими сторонами, обсуждаем все предложения и поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира", - сказал президент Эрдоган, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

Эрдоган поблагодарил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за проявленные в кризисной ситуации качества лидера. "

Эти усилия важны не только для безопасности Европы, но и всего мира" - сказал Эрдоган.

По словам президента, Турция ввиду своего географического положения и особых отношений с Россией и Украиной занимает особую позицию.

"Россия и Украина наши соседи. Наши отношения с Украиной имеют долгую историю, они основаны на многостороннем сотрудничестве и достигли стратегического партнерства. С Россией отношения выстроены на принципах взаимной безопасности и диалога. Турция в течение 11 лет в одиночку тянет бремя сирийской войны. Мы прекрасно понимаем проблемы гуманитарного характера, которые возникают в последствии военных конфликтов. По этой причине первая задача турецкой дипломатии заключается в прекращении военных действий. Мир в Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировую общественность. Это должен быть стойкий и крепкий мир". - добавил президент Эрдоган.

Эрдоган добавил, что основным принципом для достижения мира является территориальная целостность и суверенитет Украины и все переговоры должны проходить в рамках этих принципов.

"Мы добились бескровной эвакуации более 63 тысяч мирных граждан с районов военных действий. Турция отправила 56 грузовиков с гуманитарной помощью для элементарных нужд граждан. Мы приняли и приютили более 60 тысяч украинских граждан. 142 члена наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине были эвакуированы через Стамбул. За последние 8 лет Турция приютила 5 миллионов беженцев, это больше чем любая страна в мире. Турция ведет активную и принципиальную политику. Основное условие нашей политики заключается в безопасности евроатлантического пространства в рамках НАТО", - отметил президент Эрдоган.

Эрдоган отметил, что Евроатлантический союз должен действовать адекватно возникающих угроз, тут необходим реальный и стратегический подход.

"Мы обязаны довести до сведения всех стран, что решения принимаемые на саммите НАТО не направлены против третьих стран, мы никому не угрожаем. Наши усилия служат обеспечению безопасности в мире. Турция верна принципам альянса, и демонстрирует это не на слове а на деле. наша военная промышленность вышла на качественно новый уровень, что показывает расширение военных возможностей. Самое время отменить ограничения против нашей военной промышленности, введенные некоторыми нашими партнерами", - добавил президент Эрдоган.

Президент Эрдоган считает, что архитектура глобальной безопасности, в том числе СБ ООН нуждается в серьезных реформах:

"Военные конфликты в Сирии, Ливии, Йемене, а сейчас в Украине в очередной раз свидетельствует о хрупкости и неэффективности мирового порядка, международного права. И это больше всего наблюдается в стенах ООН, организация которая должна следить за этим. Архитектура глобальной безопасности, в том числе Совета Безопасности ООН нуждается в серьезных реформах".