Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон

Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против Хиллари Клинтон и руководства Демократической партии в федеральный суд США восточного округа Флориды. Он обвинил их в стремлении изменить течение выборов в 2016 году с помощью ложной теории о сговоре политика с Россией, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении экс-президента отмечается, что накануне президентских выборов в США Клинтон и ее соратники "срежиссировали немыслимый заговор", который потрясает сознание и бросает вызов демократическим ценностям страны.

"Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Джон Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой", - подчеркивается в документе.

Истец полагает, что ответчики стремились "очернить" Трампа и снизить вероятность его победы на выборах.