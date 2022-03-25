Глава МАГАТЭ о новом ядерном соглашении с Ираном

Инспектировать соблюдение параметров восстановленного Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет гораздо сложнее, чем при первоначальном соглашении 2015 года. Такое мнение выразил в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на онлайн-платформе The Washington Post Live, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"СВПД, который мы будем инспектировать теперь, будет более сложным, чем тот, который был подписан изначально в 2015 году", - сказал Гросси, говоря о способности МАГАТЭ гарантировать соблюдение Ираном положений нового ядерного соглашения, которое выработано и ожидает утверждения. "Элементы [соглашения] на столе", - отметил Гросси.

Он обратил внимание, что после выхода США из этого соглашения в 2018 году Тегеран стал развивать ядерную программу и сокращал выполнение разрешенных параметров СВПД. "Сейчас у нас есть Иран, который производит металлический уран, который разработал сложные центрифуги, который обогащает уран на уровне 60%, что в практическом плане означает военный уровень. Введено в эксплуатацию больше объектов", - пояснил глава агентства. "Разумеется, МАГАТЭ будет работать на местах", - добавил он.