Лидеры ЕС договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной

Главы государств и правительств Евросоюза договорились создать целевой фонд солидарности с Украиной для финансирования восстановления страны. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, первый день которого завершился в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, Евросоюз привержен оказанию поддержки украинскому правительству в удовлетворении его насущных потребностей и в восстановлении демократической Украины. С этой целью Евросовет соглашается создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять участие, а также призывает начать подготовку без промедления", - отмечается в заявлении. Участники саммита также пообещали Киеву провести международную конференцию доноров по аналогии с регулярно проводившимися конференциями для оказания помощи Ливии и Сирии.

В документе подчеркивается, что Евросоюз будет продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.

Лидеры стран Европейского союза также выразили готовность к введению новых жестких санкций в отношении России и Беларуси. "Европейский союз <...> по-прежнему готов закрывать лазейки и пресекать фактический и возможный обход санкций, а также продвигаться вперед в направлении дальнейших скоординированных жестких санкций против РФ и Беларуси, - говорится в документе. - Любые попытки обойти санкции или оказать помощь России иными способами должны быть пресечены".

Кроме того, лидеры стран Европейского союза выразили готовность обеспечить бесперебойное снабжение Украины газом и электроэнергией. "Европейский союз привержен обеспечению непрерывных и бесперебойных поставок электроэнергии и газа в Украину", - отмечается в заявлении.