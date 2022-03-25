Власти Ямайки намерены объявить страну республикой

Руководство Ямайки намерено внести изменения в законодательство, лишив королеву Великобритании Елизавету II статуса главы карибского государства. Об этом в четверг сообщила газета The Gleaner, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, премьер-министр страны Эндрю Хоулнесс объявил о таком намерении на встрече с внуком королевы герцогом Кембриджским Уильямом, который посетил Ямайку с официальным визитом. "Мы движемся вперед и намерены в кратчайшие сроки реализовать наши истинные амбиции в качестве независимой, развитой и процветающей страны", - приводит издание слова премьера.

Визит члена королевской семьи спровоцировал антиколониальные выступления, участники которых призывают добиться от Великобритании компенсаций за рабство и ускорить превращение Ямайки в республику. Главой государства является королева Великобритании Елизавета II, представленная генерал-губернатором, который назначается по рекомендации премьер-министра страны.