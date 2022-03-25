Сколько зараженных коронавирусом выявили в Турции?

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 77 человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведен 298 461 тест, положительными на наличие вируса оказались результаты 16 894 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 19 553 человека.