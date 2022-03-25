Из Украины эвакуированы более четырех миллионов детей

События в Украине уже привели к эвакуации и перемещению 4,3 миллионов детей, что составляет более половины детского населения страны. Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН).

По данным организации, более 1,8 миллиона детей стали беженцами и переехали в соседние страны, и еще 2,5 миллиона были перемещены внутри Украины.

"Война привела к одному из самых быстрых крупномасштабных перемещений детей со времен Второй мировой войны, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. - Это мрачная веха, которая может иметь долгосрочные последствия для будущих поколений. Безопасность детей, их благополучие находятся под угрозой из-за непрерывного насилия".