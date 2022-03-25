США и ЕС создадут совместную группу по вопросам энергетики

США и ЕС намерены создать совместную целевую группу по вопросам энергетики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает Day.Az.

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность энергетической безопасности Европы и ускорению перехода на чистые источники энергии на глобальном уровне. Энергетическая безопасность и устойчивость ЕС и Украины необходимы для мира, свободы и демократии в Европе", - сказано в документе.

В нем также указывается, что ЕС подтвердил свою цель достичь независимости от российского газа задолго до конца десятилетия.