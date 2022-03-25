UBER объединяется с желтыми такси в Нью-Йорке

Компания UBER объединяется с желтыми такси Нью-Йорка в попытке решить проблему нехватки водителей, вызванную пандемией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, конкуренты заключили соглашение, согласно которому программные обеспечения обеих компаний объединяются, что позволит любому пользователю Uber заказать желтое такси.

Это первый из запланированных шагов UBER в стремлении представить все такси мира в своем приложении.