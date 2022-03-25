https://news.day.az/world/1447257.html Опровергнута новость о смерти Жириновского - ОБНОВЛЕНО
Опровергнута новость о смерти Жириновского - ОБНОВЛЕНО
13:01
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского.
"Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Володин.
Отметим, что ранее РИА Новости сообщило о смерти политика со ссылкой на сенатора Пронюшкина. Позже Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти лидера ЛДПР.
12:55
В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский,
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил сенатор Пронюшкин.
Политику было 75 лет.
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