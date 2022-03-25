Опровергнута новость о смерти Жириновского

13:01

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского.

"Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Володин.

Отметим, что ранее РИА Новости сообщило о смерти политика со ссылкой на сенатора Пронюшкина. Позже Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти лидера ЛДПР.

12:55

В московской клинике умер лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский,

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил сенатор Пронюшкин.

Политику было 75 лет.