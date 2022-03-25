Сообщивший о смерти Жириновского сенатор извинился

Сенатор Александр Пронюшкин, ранее 25 марта сообщивший о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, извинился. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Приношу извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском", -говорится в сообщении.

Там также сказано, что пост удален, а "причастные к публикации понесут ответственность".