Брифинг минобороны России

"За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины. Среди них: два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса "Бук М-1" и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники", - подчеркнул представитель Минобороны России.