Врачи рассказали о состоянии Жириновского

Врачи оценивают состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильное, ему оказывается вся возможная медицинская помощь. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минздрава России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения о смерти Жириновского, их опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что 75-летний Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. 11 марта стало известно, что его вывели из состояния медикаментозного сна, в котором он находился для поддержки организма.