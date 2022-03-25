Отчет ВСУ Украины

Украина отчиталась о военных потерях России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составили: личного состава - 16 тыс. 100 человек, танков ‒ 561 единица, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 625 ед., артиллерийских систем - 291 ед., реактивных систем залпового огня - 90 ед., средства ПВО - 49 ед., самолетов - 115 ед., вертолетов - 125 ед., автомобильной техники - 1089 ед., корабли/катера - 5 ед., цистерн с ГСМ - 72, БПЛА оперативно-тактического уровня - 53, специальной техники - 18.