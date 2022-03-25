В России с коронавирусом госпитализированы более 4 тыс. человек

В России за минувшие сутки были госпитализированы 4 212 человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Количество госпитализаций за сутки снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,2%. Увеличение количества госпитализаций произошло в 26 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций отмечено в 57 регионах, ситуация осталась без изменений в 2 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

По состоянию на 25 марта в РФ выявлено 25 382 новых случая COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками число новых случаев COVID-19 снизилось на 5.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 398 человек, накануне сообщалось о 418 умерших.

Выздоровели за сутки 61 860 человек, или на 7% меньше по сравнению с 24 марта.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 715 390 случаев коронавирусной инфекции, 366 618 умерших и 16 545 758 выписанных.