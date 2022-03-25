В Греции наблюдается дефицит продуктов из-за антироссийских санкций

Все эти односторонние санкции против России осудили в Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

МИД страны заявил, что последствия этих ограничений будут плачевны для всего мира. Латинская Америка, к примеру, может остаться без продуктов, так как Россия является крупным поставщиком удобрений. Без них сельское хозяйство страны стоит на грани выживания.

Острый дефицит продуктов уже ощутила на себе и Греция - многие товары, такие как крупы, масло и мука, уже исчезают с прилавков.