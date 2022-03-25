https://news.day.az/world/1447292.html Второй черный ящик нашли на месте крушения Boeing в Китае - ВИДЕО
Второй черный ящик нашли на месте крушения Boeing в Китае - ВИДЕО
Второй черный ящик нашли спасатели на месте падения самолета Boeing 737 в Китае, сообщает газета "Чжунго миньханбао", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По информации издания, речь касается бортового самописца полетных данных (FDR). Предполагается, что из него получится достать дополнительную информацию и сделать картину происшествия более полной.
Ранее сообщалось, что власти КНР не прокомментировали видео со столкновением Boeing с землей.
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