Второй черный ящик нашли на месте крушения Boeing в Китае

Второй черный ящик нашли спасатели на месте падения самолета Boeing 737 в Китае, сообщает газета "Чжунго миньханбао", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По информации издания, речь касается бортового самописца полетных данных (FDR). Предполагается, что из него получится достать дополнительную информацию и сделать картину происшествия более полной.

Ранее сообщалось, что власти КНР не прокомментировали видео со столкновением Boeing с землей.