В Японии заявили, что ракеты КНДР могут долететь до США

Выпущенная утром 24 марта Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-17" может долететь до любого американского штата. Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Расчеты показывают, что дальность может составить более 15 тыс. км в зависимости от веса боеголовки. Таким образом в радиус [действия] попадает вся территория США, включая Восточное побережье", - приводит слова министра издание The Nikkei.