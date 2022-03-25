В США выросли ипотечные ставки

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США на этой неделе выросла на 57 базисных пунктов и достигла 4,42%.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, ставка по 30-летней ипотеке превысила 4% впервые с мая 2019 года на фоне ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, передает Day.Az.

Эксперты отмечают, что реальное увеличение стоимости ипотеки только начинается.

"Тот факт, что Федрезерв повысил краткосрочные ставки и подал сигнал о дальнейших повышениях, означает, что ставки по ипотеке будут расти весь год", - отметил старший экономист Freddie Mac Сэм Хатер. Накануне ФРС повысила ключевую ставку впервые с 2018 года, теперь она составляет 0,25-0,5%. Как показал опрос руководителей Федрезерва, в течение 2022 года они в среднем ожидают еще шесть повышений.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются сейчас в среднем под 3,39% годовых против 3,09% неделей ранее, пятилетние - под 3,19% против 2,97%. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой. Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране.