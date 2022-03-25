В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 52 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 52 человека.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в стране возросло до 139 917.

В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразились 1530 человек, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 714 7407.