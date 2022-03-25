https://news.day.az/world/1447300.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 52 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 52 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 52 человека.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от COVID-19 в стране возросло до 139 917.
В Иране за последние 24 часа коронавирусом заразились 1530 человек, число инфицированных COVID-19 в стране достигло 714 7407.
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