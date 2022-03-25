Европейские лидеры утвердили первую оборонную стратегию ЕС

Лидеры 27 государств ЕС утвердили первую общую стратегию в области обороны и безопасности союза на ближайшие пять-десять лет, которая получила название "Стратегический компас".

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы одобрили "Стратегический компас", который будет нашим проводником к более сильной оборонной политике и укрепит наши оборонные способности", - написал он.

Ранее на этой неделе документ согласовали министры иностранных дел Евросоюза.

В предисловии к нему говорится, что ситуация в Украине, геополитические изменения в мире "ставят под вопрос способность ЕС отстаивать свое видение и защищать свои интересы".

"Мы живем в условиях стратегической конкуренции и комплексных угроз безопасности, роста конфликтов, вооруженных агрессий, а также источников нестабильности в нашем регионе и за его пределами, что приводит к большим гуманитарным страданиям и перемещению населения", - указано в тексте.

В нем также подчеркивается, что ЕС должен иметь возможность самостоятельно или совместно с партнерами реагировать на возникающие кризисы. В этой связи "Стратегический компас" предусматривает формирование европейских сил быстрого реагирования, состоящих из пятитысячного корпуса.

Страны также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, речь не идет о создании единой армии.

"Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов", - сообщил Боррель, под руководством которого разрабатывалась концепция.

Кроме того, из документа следует, что более сильная Европа не означает снижение роли НАТО и трансатлантического сотрудничества, а будет дополнять альянс, который остается основой коллективной обороны для его членов.