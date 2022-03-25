Главу МИД Ирландии увели со сцены в связи с угрозой взрыва

Министра иностранных дел (МИД) Ирландии Саймона Ковени увели со сцены, когда он выступал на мероприятии в Белфасте из-за возникшей угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал ITV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ковени выступал с речью, но вскоре охрана министра увела его со сцены посередине выступления. Он останавливался и говорил присутствующим, что ему пора уходить, рассчитывая вернуться через несколько минут.

По информации канала, неизвестные угнали белый минивэн в районе Теннент-стрит, и, угрожая водителю оружием, потребовали ехать к зданию, где проходило мероприятие с участием министра. При этом злоумышленники загрузили канистру в салон транспортного средства.

Ковени отметил, что был "опечален и разочарован тем, что кто-то подвергся нападению и стал жертвой таким образом".

В свою очередь представители главы ирландского ведомства сказали, что отвезли его в безопасное место.

Сейчас сотрудники полиции оцепили место происшествия и рекомендовала людям избегать данного района. Точной информации, кто причастен к происшествию, сейчас нет.