Биткоин резко подорожал

Биткойн и другие основные криптовалюты дорожают в пятницу на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках, а также растущей институциональной поддержки криптовалют, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Курс биткойна на 18:15 по бакинскому времени составлял $44,963, что на 2,43% выше итогового значения предыдущей сессии. Стоимость криптовалюты на короткое время поднималась выше $45 тыс., что отмечено впервые с января, пишет Market Watch.

"Курс биткойна близок к резкому прорыву выше $45 тыс., - полагает аналитик японской криптовалютной биржи Bitbank Юя Хасэгава. - Эта отметка остается прочным уровнем сопротивления с середины января".

Эксперты отмечают, что укрепление биткойна сопровождается ростом интереса к криптовалютам со стороны фьючерсных бирж, который, как ожидается, будет способствовать увеличению ликвидности рынка.