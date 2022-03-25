Провокатор и расист Земмур вновь нарвался на гнев французов

В кандидата в президенты Франции, армянского провокатора и расиста Эрика Земмура бросили бутылку во время его посещения парка Порт-де-ля Виллет на севере Парижа, где проживает большое количество мигрантов.

Как передает Day.Az, об этом сообщают французские СМИ.

Газета Parisien сообщила, что в пятницу Земмур приехал в район парка Порт-де-ля-Виллет. Кандидат-расист был в передаче Morandini live телеканала CNews. Программа идет в прямом эфире и следит за поездками кандидатов на президентский пост во Франции.

В то время, когда Земмур находился в толпе и общался с одним из жителей этого района, в него полетел какой-то предмет. Сразу же на это отреагировали телохранители Земмура, закрывая его. "Вот видите, это Париж, это Франция сегодня", - так отреагировал Земмур на происходящее. Как потом заявил ведущий программы, это была бутылка с водой, отмечает газета Figaro. Префектура полиции Парижа сообщила, что человек, который, как предполагается, бросил бутылку в Земмура, задержан. Согласно некоторым сообщениям, мужчина является уроженцем Африки.

Такие как Земмур и являются инициаторами и провокаторами расизма. На дворе XXI, а он ведет себя так, будто Франция до сих пор пытается вернуть рабовладельческий строй в колониях. Соответствующие органы Франции должны пересмотреть вопрос участия расиста Эрика в президентских выборах, ибо он лишь наносит урон по и без того пострадавшему от армянофилии имиджу страны. Такой человек не имеет право представлять современную французскую республику. Внешнеполитические взгляды радикала Земмура прямо противоположны национальным интересам Франции. Ведь ничего другого, кроме как плясок под дудку армянского лобби, Земмур гражданам страны предложить не в состоянии.

Напомним, что это уже не первое нападение на Земмура с начала его предвыборной кампании. В середине марта во время предвыборной поездки в город Муассак на юге Франции в него бросили яйцо. Во время его первой манифестации после выдвижения в качестве кандидата в начале декабря 2021 года на него из толпы участников мероприятия выпрыгнул молодой человек и попытался повалить на землю. В ходе этого эпизода Земмур получил травму запястья и взял медотвод на девять дней. Месяцем ранее на улицы Лилля вышли несколько десятков местных активистов. Под лозунгами "Все ненавидят Эрика Земмура" демонстранты выпустили салют.

В середине января этого года суд в Париже приговорил Эрика Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти. Поводом для разбирательства стали заявления Земмура в одном из телеэфиров 2020 года. Тогда несовершеннолетних мигрантов, прибывающих во Францию без сопровождения, Земмур назвал "ворами", "убийцами" и "насильниками". Земмур в ответ на приговор заявил, что не жалеет о своих высказываниях об изолированных несовершеннолетних мигрантах, за которые суд приговорил его к штрафу за разжигание расовой ненависти.

Отметим, что президентские выборы пройдут во Франции в два тура - 10 и 24 апреля. Среди двенадцати кандидатов, претендующих на президентское кресло, фаворитом является действующий глава государства Эммануэль Макрон.