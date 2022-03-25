https://news.day.az/world/1447352.html Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР
Главы МИД G7 осудили ракетные испытания КНДР
Главы МИД стран G7 осудили ракетные испытания КНДР, считают это нарушением обязательств Пхеньяна и призывают отказаться от таких действий в будущем.
Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого опубликовало германское внешнеполитическое ведомство в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы самым решительным образом осуждаем эти действия. Они являются явным нарушением обязательств КНДР в рамках резолюций Совбеза ООН, включая резолюцию 2397", - говорится в сообщении.
Ранее КНДР 24 марта подтвердила, что провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".
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