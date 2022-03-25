Эрдоган раскритиковал заявление Макрона о НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о "состоянии смерти мозга" НАТО неудачным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Брюсселя

Ранее Макрон отметил, что спецоперация ВС России на Украине произвела эффект удара тока для НАТО, вернув альянс из состояния "смерти мозга" к стратегической определенности.

"У НАТО "не умер" мозг. Такого не было. Это было очень неудачное заявление. После этого неудачного заявления Макрон в настоящее время является одним из лидеров, играющих самую активную роль в НАТО. Довольно старательный. Я вижу, что Макрон очень активен во встречах с Украиной, Россией и другими странами", - сказал турецкий лидер.