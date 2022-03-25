https://news.day.az/world/1447358.html Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским
Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом в пятницу распространило Управление по связям администрации президента Турции.
Сообщается, что лидеры обсудили события вокруг Украины, а также состояние переговоров по урегулированию кризиса.
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