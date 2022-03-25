Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом в пятницу распространило Управление по связям администрации президента Турции.

Сообщается, что лидеры обсудили события вокруг Украины, а также состояние переговоров по урегулированию кризиса.