В столице ЮАР произошла стычка c полицией

Крупные беспорядки, сопровождавшиеся столкновениями с полицией, произошли в пятницу возле центрального полицейского участка Йоханнесбурга, где содержится арестованный накануне глава движения за изгнания из ЮАР незаконных мигрантов Нхланхла Дламини.

Об этом сообщил с места событий местный телеканал eNCA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Активисты возглавляемого Дламини движения "Операция Дудула" пытались прорваться внутрь здания и освободить своего лидера, полиция попытку предотвратила.

Суд Йоханнесбурга возбудил в начале текущей недели против Дламини дело по обвинениям в краже со взломом и злонамеренной порче имущества. Эти эпизоды относятся к налету активистов на дом человека, которого они подозревали в причастности к незаконной торговле наркотиками. Потерпевший утверждает, что из его дома были похищены деньги и мобильный телефон. Дламини будет находиться в предварительном заключении до ближайшего понедельника, на который назначены первые слушания по данному делу.

С началом 2021 года в ЮАР усилилось движение против незаконных мигрантов во главе с активистами движения "Операция Дудула", которое получило широкую известность после крупного марша в минувшем июне в Соуэто под лозунгом изгнать всех мигрантов из этого пригорода Йоханнесбурга. С тех пор аналогичные демонстрации регулярно проводятся и в других частях столичной провинции Гаутенг. Их участники утверждают, что нелегальные мигранты отбирают рабочие места у коренных жителей ЮАР и незаконно пользуются социальными программами.

На текущий день в ЮАР безработица находится на историческом максимуме - около 35%. При этом среди молодежи она достигает уровня 66,5%. Пандемия коронавируса еще больше ухудшила ситуацию в области занятости. Согласно оценкам специалистов, на территории ЮАР, численность населения которой составляет около 60 млн человек, находятся до 8 млн нелегальных мигрантов.