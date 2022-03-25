ФРГ выделяет €17 млрд из-за подорожания энергии

Пакет поддержки жителей Германии, который местные власти согласовали в четверг на фоне роста цен на энергию, потребует €17 млрд в текущем году.

Об этом заявил в пятницу глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер, выступая в Бундестаге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По моей оценке, в 2022 году бюджету это обойдется в €17 млрд", - сказал он.

Программа поддержки предусматривает налоговые вычеты в размере €300, скидки на бензин и дизель, а также единовременную выплату в €100 семьям на каждого ребенка. Кроме того, коалиция хочет установить цену на единые проездные билеты в общественном транспорте в размере €9 в месяц.