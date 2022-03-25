Мощный взрыв на нефтяном терминале в Саудовской Аравии

Хуситы атаковали нефтераспределительную станцию компании Saudi Aramco в городе Джидде в Саудовской Аравии, передает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Пожар в двух резервуарах нефтебазы потушили, пострадавших и жертв нет.

Всего власти Саудовской Аравии зафиксировали 16 атак. По данным коалиции, с помощью беспилотников хуситы нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам в городах Рас-Танура и Рабиг, а также некоторым жизненно важным объектам в Эр-Рияде.

После атаки на нефтяной терминал Министерство энергетики СА заявило, что не будет нести ответственности за нехватку поставок нефти на мировой рынок в результате неоднократных атак хуситов. Цена марки Brent выросла до $120 за баррель.