Утвержден новый состав правительства Туркменистана

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав Правительства Туркменистана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Туркменпортал", сообщает информационная программа "Ватан" национального телевидения.

Глава государства восстановил в должности заместителей Председателя Кабинета Министров, которые ушли в отставку после инаугурации нового Президента в соответствии с Конституцией страны.

На должность вице-премьера по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций, которую ранее занимал сам Сердар Бердымухамедов, назначен Мухамметгулы Мухаммедов, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере финансов.

Восстанавливая в должности членов Правительства, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что они имеют богатый опыт, необходимый для дальнейшего социально-экономического развития страны в новую эпоху и пожелал им трудовых успехов.

Выразив сердечную признательность за оказанное высокое доверие, вице-премьеры заверили, что приложат все усилия для дальнейшей успешной работы курируемых сфер.

В течение недели назначенные зампреды должны предложить кандидатуры на должности руководителей ведомств, которые чиновники курируют.